الجمعة 17 نوفمبر 2023
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لا أستطيع، بايدن يتلعثم مجددا ويعجز عن نطلق كلمة خلال خطابه أمام منتدى أبيك (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهجئة كلمة خلال خطابه أمام منتدى "أبيك" في سان فرانسيسكو، وقال إنه لا يستطيع أن ينطق تلك الكلمة وأيضًا لن يحاول حتى نطقها، وذلك في كلمته أمام الحضور.

 

شركات التكنولوجيا

يشار إلى أن بايدن كان يتلو خطابه عبر شاشة الملقن الآلي للنص، وقال: في هذا العالم. في مركز الابتكار المشهور على مستوى العالم. ورواد شركات التكنولوجيا. مثل..... لا أستطيع نطقها بشكل صحيح. لن أحاول حتى ذلك". وفي البداية حاول بايدن قراءة الكلمة، ولكنه تلعثم في أول المقطع. وبعد ذلك تعالت الضحكات بين الحضور.

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وأنهى الجملة بعبارة "بشكل عام، الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم تقتحم العالم".

 

زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يجد فيها بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا في هذا العام، نفسه في موقف حرج شبيه بذلك.وتكثر أغلاطه وألفاظه التي تكون خارجة عن السياق، وكان قد قال سابقًا إن زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ميشيل، كانت تتولى منصب نائب رئيس البلاد خلال الفترة التي كان هو نفسه يتولى فيها هذا المنصب.

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وبالإضافة إلى ذلك، وصف مرارًا نائبته كامالا هاريس برئيسة البلاد، وأخطأ في نطق كنية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "التطعيم" و"التصعيد"، وكذلك سوريا مع ليبيا، والعراق مع إيران.

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