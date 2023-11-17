الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، ارتفعت أسعار الزيت، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق، لتتراوح الارتفاعات ما بين 1000 جنيه و4000 جنيه، حيث سجل طن زيت عباد الذرة مكرر ارتفاعًا بنحو 4000 جنيه.

 

وفيما يخص أسعار لتر الزيت في الأسواق، انخفضت أسعار لتر الزيت انخفاضًا طفيفًا وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تراجعت أسعار لتر الزيت  من 30 قرشًا  إلى 3.18 جنيه في لتر الزيت.  

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أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًأ عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

2000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 55 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 51500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه.

 

4000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة في الأسواق

سجل زيت ذرة مكرر سعر 56 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه.

 أسعار الزيت في الأسواق

وعن أسعار الزيت في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فجاءت كالتالي: 

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

وانخفض سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 30 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 78.4 جنيه في الأسواق، فيما تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 65 جنيه إلى 110 جنيهات. 

85 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وانخفض سعر زيت الذرة بنحو 3.18 جنيه، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت الذرة نحو 73.2 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر لتر زيت الذرة من 52 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

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85 جنيهًا أعلى سعر للتر الزيت خليط في الأسواق

وعن أسعار زيت اصناف أخرى، بلغ متوسط سعر لتر الزيت نحو 61.7 جنيه، ليتراوح سعر لتر الزيت من 37.5 جنيه إلى 75 جنيهًا. 

 

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الزيت اسعار الزيت سعر زيت الصويا سعر زيت الذرة زيت عباد الشمس

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