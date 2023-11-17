الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظات

المساجد الجديدة من
المساجد الجديدة من الأوقاف، فيتو

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح اليوم الجمعة، 14 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا.

 

المساجد الجديدة من الأوقاف 

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 325 مسجدًا منها 250 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد 11347 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 ملايين جنيه.

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افتتاح المساجد الجديدة من الأوقاف

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية
7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف
8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا

مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي 
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو

مديرية أوقاف مطروح
12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط

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