الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

موعد عقد امتحانات المتظلمين لمسابقة الوظائف بهيئة الطرق والكباري

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة الامتحان الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يومي السبت والأحد المقبلين.

 

موقع بوابة الوظائف الحكومية 

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط.

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ومن المقرر أن يخوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يومي السبت والأحد المقبلين.

 

خطوات الاستعلام عن النتيجة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط.

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها  للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

محاور الاختبارات الإلكترونية 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

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