قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نازحين شرقي رفح ومجزرة جديدة بمخيم النصيرات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من النازحين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



كما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، وتركز القصف على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".

وذكرت مصادر صحفية باركات قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بداخله عشرات النازحين.

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ولفتت "وفا" إلى أن "شمال قطاع غزة تعرض فجر اليوم لقصف إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف عشوائية نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، كما استهدفت بعدة قذائف منطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع".

على جانب آخر، استشهد فجر اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ الليلة الماضية.

وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع شهيدين وثلاث إصابات خطرة في مستشفى ابن سينا، حسب مصادر طبية.

وبث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرًا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى، دون أن يظهر في الفيديو لمن يستسلمون.

وقال التلفزيون إن القوات اقتادت عددًا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.