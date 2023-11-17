أول استطلاع رأي منذ بداية الحرب يظهر انهيار حزب نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي، انهيار شعبية حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يحوز الآن 32 مقعدًا (من أصل 120 في الكنيست).

فصائل المقاومة الفلسطينية

أُجري الاستطلاع حول عدد المقاعد التي يحصدها كل حزب في حال أُجريت انتخابات عامة الآن، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع فصائل "المقاومة" الفلسطينية، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.



وفقًا للاستطلاع، سيحصل حزب نتنياهو على 17 مقعدًا فقط، إذا أجريت الانتخابات في هذا التوقيت، ما يشير إلى تراجع شعبية نتنياهو، التي ربما تأثرت بالإخفاق العسكري في التنبؤ بهجوم حماس الذي وقع في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وسيتراجع حزب "شاس" الديني الشريك في حكومة نتنياهو مقعدًا واحدًا إلى 10 مقاعد، فيما سيبقى زميله "يهدوت هتوراه" على حاله بـ 7 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، على 7 مقاعد مقابل 6 حاليًّا، و"الصهيونية الدينية" بقيادة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريش، على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد حاليًّا.

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وتشكل الأحزاب الأربعة الأخيرة مع "الليكود"، منذ أواخر العام الماضي، حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.



في المقابل، تشير النتائج إلى أن حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، سيقفز إلى 36 مقعدا، مقابل "12" بحوزته الآن.



وسيحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، على 15 مقعدا مقابل 24 مقعدا حاليا، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد صعودا من 6 حاليا، وحزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد، فيما لم يتجاوز في انتخابات عام 2022 نسبة الحسم التي تمكنه من دخول الكنيست.

الأحزاب العربية

وفيما يتعلق بالأحزاب العربية، سيبقى حزب الجبهة والتغيير على حاله بـ 5 مقاعد، وهو الحال أيضا بالنسبة لحزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.



أما فيما يتعلق بالكتل – وبينما تقفز كتلة معارضي نتنياهو إلى 70 مقعدا، فإن الائتلاف الحالي بقيادته سيحصل على 45 مقعدًا فقط.

تشكيل الحكومة

ويلزم تشكيل الحكومة أن يبلغ عدد مقاعد الكتلة 61 مقعدًا.



ويواجه نتنياهو انتقادات حادة في الأوساط السياسية والمجتمعية الإسرائيلية، على خلفية فشله في توقع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي، ومقتل ما يزيد عن 1200 شخص وأسر نحو 240 في قطاع غزة.