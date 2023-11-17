ومش هيرجع فيه، قرار قاس جديد من فيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من منتخب مصر

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا، أبلغ حازم إمام المشرف على المنتخب الوطني، أنه اتخذ قرارًا لا رجعة فيه، وهو عدم استدعاء الثلاثي إمام طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، لصفوف الفراعنة طالما استمر في منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن فرمان فيتوريا، جاء بعد أن علم أن الثلاثي تحدثوا بشكل غير لائق مع أحد أعضاء الجهاز المعاون لفيتوريا، اعتراضًا على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، وعندما طلب منهم عضو الجهاز الفني المشاركة في الحصة التدريبية بإستاد القاهرة مع باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة رفضوا الالتزام بالقرار، وهو ما دفع الخواجة إلى إصدار فرمان باستبعادهم من معسكر منتخب مصر، قبل أن يبلغ معاونيه والمشرف على الفريق، بأن هذا الثلاثي لن يتواجد في المنتخب مرة أخرى طالما بقي مديرا فنيا للفريق.

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إمام عاشور يعترض على عدم المشاركة أمام جيبوتي، فيتو

فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.



فاز منتخب مصر علي جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

استبعاد طارق حامد من منتخب مصر، فيتو

فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

وأكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

إستبعاد حسين الشحات من منتخب مصر، فيتو

قرار فيتوريا

وأضاف: "فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.