خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)
اعتذرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، للرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن الحادث الذي تعرض له أثناء مداعبة الكلب، بساحة مبنى الإدارة الرئاسية.
واعتذرت ساندو، موضحة أن "الكلب أصبح خائفًا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه".
رئيس برلمان مولدوفا
وذكرت قناة "TVR" التلفزيونية المحلية، أن الرئيسة البالغة 41 عامًا، دعت ضيفها لنزهة معها في باحة مقرها الإداري بالعاصمة تشيسيناو، وأثناءها ظهر كلبها المعروف باسم كودروك، فاقتربت منه وداعبته وهو منبطح على الأرض، وفجأة اقترب الضيف النمساوي ليداعب "كودروك" أيضًا، إلا أن "أفضل صديق للإنسان" ظن العكس، فعاجله بعضة مشهودة على مرأى من الحرس الرئاسي والمرافقين، فأسرع موظفون وأبعدوا كودروك واحتجزوه".
وظهر فان دير بيلين ويده مغطاة بالضمادات في اجتماعه الأخير مع رئيس برلمان مولدوفا.
وأوضحت ساندو أنه "كان هناك الكثير من الناس حول الكلب، لذلك كان خائفًا".
وكان على الرئيس النمساوي أن يوقع وثائق مشتركة مع مولدوفا بيده المغطاة بالضمادات.
كلب رئيسة مولدوفا
وذكرت وسائل الإعلام في مولدوفا أن "كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو خرق البروتوكول عندما عض يد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين".
مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية
كما أوضحت تقارير إعلامية أن الحادث وقع عندما كان الرئيسان يسيران في ساحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية، وأثناء محاولة مداعبة الرئيس للكلب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.