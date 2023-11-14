أخبار الحوادث اليوم: ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب بالشرقية.. وتطور جديد في جريمة عين شمس.. وتفاصيل جديدة بحادث المطرية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ومدير أمن أسيوط الجنازة العسكرية للشهيد البطل النقيب "طارق جميل محروس".

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لقى 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، فيما استشهد ضابط شرطة وأصيب معاون أمن.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

استجابت الأجهزة الأمنية بالجيزة لفيتو، وتمكنت من ضبط القائمين على شركة استيراد لاتهامهما بالنصب على المواطنين في سيارات المعاقين بالعجوزة.

في لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس أهل سيدة مسنة (102 عام)، تعد أكبر معمرة في الشرقية لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها بمنزلها مراعاةً لظروفها الصحية.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة مقتل سيدة على أيدي بائعة فى المطرية بسبب خلافات مادية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق؛ حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة.

أمرت نيابة عين شمس، بالتحفظ على هاتف ومحادثات ربة منزل قامت بتحريض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس وذلك لكشف ملابسات الواقعة وأمرت النيابة بتفريغ تلك المحادثات والمكالمات لإضافتها بتحقيق النيابة.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت، المحامي، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى.

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