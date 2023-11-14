الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب بالشرقية.. وتطور جديد في جريمة عين شمس.. وتفاصيل جديدة بحادث المطرية

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد النقيب طارق جميل

تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ومدير أمن أسيوط الجنازة العسكرية للشهيد البطل النقيب "طارق جميل محروس". 

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مصرع 6 عناصر إجرامية واستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون فى تبادل لإطلاق النار بأسيوط

 لقى 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، فيما استشهد ضابط شرطة وأصيب معاون أمن.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

 

استجابة لفيتو، ضبط مستريحي ذوي الهمم في الجيزة

استجابت الأجهزة الأمنية بالجيزة لفيتو، وتمكنت من ضبط القائمين على شركة استيراد لاتهامهما بالنصب على المواطنين في سيارات المعاقين بالعجوزة.

 

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

في لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس أهل سيدة مسنة (102 عام)،  تعد أكبر معمرة في الشرقية لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها بمنزلها مراعاةً لظروفها الصحية.

 

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة فى المطرية

 كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة مقتل سيدة على أيدي بائعة فى المطرية بسبب خلافات مادية.

 

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق؛ حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة. 

 

تفريغ محادثات ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته

 أمرت نيابة عين شمس، بالتحفظ على هاتف ومحادثات ربة منزل قامت بتحريض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس وذلك لكشف ملابسات الواقعة وأمرت النيابة بتفريغ تلك المحادثات والمكالمات لإضافتها بتحقيق النيابة.

27 نوفمبر الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث فلسطين

 قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت، المحامي، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى.

 

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اخبار الحوادث اليوم الشهيد النقيب طارق جميل استشهاد ضابط شرطة مستريحي ذوي الهمم أمن القاهرة

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