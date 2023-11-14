استجابة لفيتو، ضبط مستريحي ذوي الهمم في الجيزة

استجابت الأجهزة الأمنية بالجيزة لفيتو، وتمكنت من ضبط القائمين على شركة استيراد لاتهامهما بالنصب على المواطنين في سيارات المعاقين بالعجوزة.

وتعرض أكثر من 300 فرد من ذوي الهمم في محافظة الجيزة لعملية نصب، حيث قامت إحدى شركات استيراد وتصدير السيارات في العجوزة بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة قاربت من الـ 5 ملايين جنيه كمقدمات وتعاقد على حجز لسيارات مستوردة من الخارج على خطاب الكارت الذكي المدعوم من الدولة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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فيتو حاورت إحدى الضحايا من المنصوب عليهم في مقدمات حجز السيارات، وتدعى “نعمة” تعمل على “موتوسيكل" مجهز طبيًّا للحالات الخاصة من ذوي الهمم، حيث بدأت حديثها قائلة: “أنا بشتغل دليفري على الموتوسيكل علشان أساعد زوجي وأولادي في مصاريف البيت بدل ما أقعد في البيت.. لما الشتاء بيدخل عليَّ بتبهدل في الطرق من المطرة قلت أجيب عربية تحميني وتساعدني في مصاريف البيت على الكارت الذكي لكن حظي وقعني في شركة نصابة”.

محرر فيتو يحاور إحدى الضحايا

وأضافت “نعمة”: أنها ضمن 300 فرد من ذوي الهمم، وهي تعتبر أقل حالة صحية من غيرها، ففي حالتين أصيبا بجلطات في القلب والمخ والعين بعد علمهما بعملية النصب أودت بحياتهم، وهناك حالة أخرى لسيدة زوجها يعمل في الخارج أرسل إليها “تحويشة عمره” وبعد علمه قام بتطليقها، وهناك حالة لرجل مسن يرقد الآن في مستشفى العجوزة بين الحياة والموت في غيبوبة تامة بعد علمه هو الآخر".

وتابعت “نعمة”، أنها حررت محضرًا ضده رقم 164، وباقي الضحايا قاموا بتحرير محاضر في مباحث الأموال العامة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم، “الحقيقة الضباط في مباحث الأموال العامة ساعدونا ووعدونا هيقفوا معانا علشان حالتنا الصحية”.

وأردفت إحدى الضحايا، أن المتهم ظهر منذ أيام في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال إن لديه في ميناء بورسعيد 60 سيارة، مشيرة إلى "أنها توجهت مثل غيرها إلى الميناء وبسؤال الموظفين أكدوا أن هذه السيارات حوالي 14 سيارة وليست 60، وعند الكشف عن الأسماء من خلال الكومبيوتر في الميناء على أسمائنا وجدنا أن 14 سيارة تم بيعهم لأكثر من 60 شخصًا، “يعني أنا العربية المتعاقدة عليها متباعة لحوالي 4 غيري”.

واختتمت "نعمة" حديثها قائلة، إنها تناشد المسؤولين بسرعة القبض على المتهم لتقديمه للمحاكمة لأخذ جزائه جراء ما اقترفه بحق هؤلاء الضحايا المساكين، “إحنا تعبنا أوي علشان نجمع الفلوس.. أنا كنت بشتغل ليل ونهار على الرغم من حالتنا الصحية علشان ندفع المقدم للعربية اللي كنت فاكرة إنها هتريحنا أنا وولادي”.

تفاصيل الاستيلاء على مجموعة من ذوي الهمم

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت عدة بلاغات تتهم صاحب شركة استيراد وشريكه بالنصب على المواطنين في سيارات المعاقين بالعجوزة، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالة المحضر للنيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تلقى عدة بلاغات من ضباط قسم شرطة العجوزة من حوالي 160 شخصًا لتضررهم من كل من مالك شركة لاستيراد سيارات المعاقين -41 سنة- وشريكه -40 سنة- لقيامهما بالنصب عليهم في مبالغ مالية بقيمة 2 مليون جنيه نظير عربون حجز سيارات ذوي الإعاقة لهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق مقر الشركة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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