أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة فى المطرية
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة مقتل سيدة على أيدي بائعة فى المطرية بسبب خلافات مادية.
تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود سيدة "متوفاة"داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة - مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.
وبمواجهتـها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجنى عليها بمبلغ مالى ونظرًا لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدى عليها بالضرب باستخدام ميزان"مُتواجد بالمخزن" بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها ( مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح شقة المجنى عليها ) ولاذت بالفرار.
تم بارشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى متبقى من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط (ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء) المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.