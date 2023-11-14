الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة فى المطرية

أمن القاهرة، فيتو
أمن القاهرة، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة مقتل سيدة على أيدي بائعة فى المطرية بسبب خلافات مادية.

 

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود سيدة "متوفاة"داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة - مقيمة بدائرة القسم،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

 

وبمواجهتـها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجنى عليها بمبلغ مالى ونظرًا لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدى عليها بالضرب باستخدام ميزان"مُتواجد بالمخزن" بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها وقامت بسرقة حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها ( مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح شقة المجنى عليها ) ولاذت بالفرار.

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تم بارشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى متبقى من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط (ميزان وماسورة حديدية عليها أثار دماء) المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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اجهزة الامن بالقاهرة قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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