لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

في لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس أهل سيدة مسنة (102 عام)، تعد أكبر معمرة في الشرقية لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها بمنزلها مراعاةً لظروفها الصحية.





جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كل المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.

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وتم إيفاد مأمورية لمنزل السيدة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.. دون تحملها لأي نفقات مالية.



وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من أهل السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة اللستجابة لالتماسهم.