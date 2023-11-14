الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

عاطل ينتحل صفة طبيب
عاطل ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لانتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وكذا إدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق؛ حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة. 

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 وعثر بحوزته (صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور" – مبلغ مالى  - هاتف محمول ). 

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وبفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة.

 

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