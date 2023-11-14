الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

تفريغ محادثات ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته

حبس،فيتو
حبس،فيتو

 أمرت نيابة عين شمس، بالتحفظ على هاتف ومحادثات ربة منزل قامت بتحريض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس وذلك لكشف ملابسات الواقعة وامرت النيابة بتفريغ تلك المحادثات والمكالمات لإضافتها بتحقيق النيابة.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا من عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

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وأضاف أنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة سائقى توك توك"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه.

 

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام  عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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