الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

مصرع 6 عناصر إجرامية
مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة

 لقى 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم واستشهاد ضابط شرطة وأصيب معاون أمن عقب تبادل إطلاق النيران مع قطاع الأمن العام.

 

 

الأمن العام يقضى على بؤرة اجرامية شديدة الخطورة 

كانت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط رصدت نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى( الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

Advertisements

 

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد (نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى").. وعُثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية - 2 رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6 بنادق خرطوش  - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية).


و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطاع الأمن العام الامن العام مركز شرطة البدارى بأسيوط أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد

مواد متعلقة

فنى صيانة يحتجز نجله ويهدد بقتله والانتحار فى المنوفية

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة فى المطرية

الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب 11 واقعة سرقة دراجات نارية في الجيزة والغربية

القبض على طالب يهدد تلاميذ المدارس باستخدام السلاح في حلوان

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بالإسكندرية

ضبط صاحب سلسلة صيدليات وسائق بتهمة ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

حملة أمنية تضبط 8 تجار مخدرات في فيصل

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

باسم يوسف يتحدث عن فيديو ادعاء ممرضة إدارة حماس لمستشفى الشفا بـ غزة

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية