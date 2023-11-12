الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يناقش مع وزير العمل أوجه التعاون المشترك ومشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل وزير العمل، فيتو

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صباح اليوم الأحد حسن شحاتة وزير العمل، في مكتبه بديوان عام محافظة أسيوط بعد وصوله لمطار أسيوط الدولي وذلك في مستهل زيارته المقررة لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة افتتاح ملتقى توظيف الشباب والتنسيق والتعاون في الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع الوزير حسن شحاتة التنسيق والتعاون في الخدمات المقدمة للمواطنين ومشروعات حياة كريمة وما يواجه المناطق الصناعية بأنحاء المحافظة. 

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جولة وزير العمل بأسيوط 

وأعلنت محافظة أسيوط أن جولة الوزير حسن شحاتة اليوم، تأتي لمدة يوم واحد، يلتقى خلالها  قيادات تنفيذي ونواب برلمان وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيين ويتضمن جدول أعمال الزيارة، جولة في عدد من المشروعات ولقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال والعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج. 

افتتاح ملتقى توظيف للشباب 

ويتضمن برنامج زيارة وزير العمل لمحافظة أسيوط افتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية بقاعة المدينة الرياضية بشركة أسمنت أسيوط يعقبها جولة بمجموعة شركات بتروجت للاطمئنان على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ثم حضور بيان عملي لتنفيذ خطط الطوارئ والإطفاء بشركة النيل لتسويق البترول.

وتتضمن جولة الوزير أيضا افتتاح ملتقى للتوظيف مع شركات القطاع الخاص، حيث ينعقد الملتقى، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

كما يتفقد وزير العمل مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، ويجري لقاء مع متدربين ومتدربات، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل، وعقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

محافظ أسيوط يستقبل وزير العمل في المطار الدولي (صور)

اليوم، وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف للشباب، ويتفقد مشروعات "حياة كريمة" بأسيوط

كما يفتتح الوزير مكتب تشغيل أسيوط، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات الرقمنة، وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل، والتشغيل في كافة المحافظات.

وفي ختام الجولة يلتقي الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الاستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.

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