الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

27 نوفمبر الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث فلسطين

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

 قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت، المحامي، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى.

 

 اختصمت الدعوى التى حملت رقم  ٧٨/٥٨٠٤، ضد كلا من رئيس جمهورية مصر العربية. بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجيه بصفته، ومجلس النواب ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.

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القضية الفلسطينية 

وقال بهجت في دعواه إنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم  البشعة في حق أبناء غزة، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.

 

 وتابعت الدعوى أن الأوضاع في فلسطين صعبه للغاية وأن أعداد الشهداء في زيادة كل يوم معظمهم من الاطفال والنساء، فضلا على عدم وجود اقل متطلبات الحياه ومنع دخول المساعدات والمستشفيات المحاصرة والمرضي الذين يعانون الألم وينتظرون الموت المحقق كل يوم بسبب نفاذ الوقود من المستشفيات.
 

وأوضحت الدعوى،  أن ما تفعله اسرائيل بفلسطين من قتل وترويع وهدم المنازل على ساكنيها يمثل جرائم حرب يجب معها تقديمها للمحاكمة الدولية أمام المحكمة الجنائبة الدولية، وكل ذلك موثق بالصوت والصورة.

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