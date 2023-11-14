محافظ أسيوط ومدير الأمن يتقدمان جنازة الشهيد النقيب طارق جميل





تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ومدير أمن أسيوط الجنازة العسكرية للشهيد البطل النقيب "طارق جميل محروس"

وانطلقت الجنازة من أمام ميدان عمر مكرم بمدينة أسيوط وسط مشاعر من الألم والحزن لأهالي وذوي الشهيد وجموع المشيعين

وكان الشهيد البطل النقيب "طارق جميل محروس" قد استشهد خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط.

كما شارك في تشييع الجنازة، اللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية، ومساعدو مدير الأمن للقطاعات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط.

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محافظ أسيوط يقدم التعازى لأسرة الشهيد



وقدم محافظ أسيوط خالص التعازي لأسرة الشهيد البطل، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.

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وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم بأرواحهم فداءً للوطن ودورهم في توفير الأمن والأمان، موضحًا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن ومواطنيها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقرار مصرنا الغالية.



كان النقيب طارق جميل محروس ـ 30 عامًا ـ استشهد صباح اليوم الثلاثاء أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية ومداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة البداري، وخلال تنفيذ الحملة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصرالمطلوبين أمنيًا الذين كونوا أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة

أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر واستشهاد النقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه.

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