الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نورشيلاند الدنماركي ينهي إتفاقه لضم إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو
18 حجم الخط

أنهى مسئولو فريق نورشيلاند الدنماركي اتفاقهم مع الجزيرة الإماراتي لضم اللاعب الدولي المصري إبراهيم عادل، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن نورشيلاند الدنماركي سيضم إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية تفعيل بند الشراء نهاية الموسم 

وغاب إبراهيم عادل عن المشاركة ضمن تشكيلة الجزيرة الإماراتي في مواجهتين للفريق بالدوري الإماراتي.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وشارك إبراهيم عادل مؤخرا ضمن تشكيلة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب، إلا أنه كان يشارك كبديل وليس أساسيا، بإستثناء مباراة واحدة شارك فيها أساسيا وكانت أمام بنين في دور الستة عشر بالكان 

إبراهيم عادل مع قميص الجزيرة الإماراتي، فيتو
إبراهيم عادل مع قميص الجزيرة الإماراتي، فيتو

أول مباراة خاضها إبراهيم عادل بقميص الجزيرة

خاض اللاعب الدولي المصري إبراهيم عادل، مباراته الأولى بقميص نادي الجزيرة، يوم الأحد 17 أغسطس الماضي، ضد فريق خورفكان في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما إنتقل إليه من بيراميدز المصري 

وخسر الجزيرة بنتيجة 2-3 في الجولة الأولى للدوري الإماراتي، في مفاجأة كبيرة.

وانتقل إبراهيم عادل إلى صفوف الجزيرة، قادمًا من بيراميدز، في صفقة وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار.

أرقام إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي في الظهور الأول 

وشارك إبراهيم عادل في الدقيقة 63 على حساب برونو أوليفيرا، ونال تقييما بدرجة 6.8 بحسب موقع "سوفا سكور".

ولعب الجناح الأيسر المصري 28 دقيقة، ولمس الكرة 25 مرة كما قدم 9 تمريرات صحيحة من أصل 12، وصنع فرصتين، كما أرسل كرة طولية صحيحة.

ولم يوجه إبراهيم عادل أي تسديدة تجاه المرمى، ووجه تصويبة واحدة أبعدها دفاع خورفكان، كما راوغ مرة واحدة بنجاح، وفاز بثلاثة مواجهات ثنائية من أصل 4، ولكنه خسر الكرة 8 مرات، وحصل على بطاقة صفراء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم عادل نورشيلاند الدانماركي الإنتقالات الشتوية الجارية الجزيرة الاماراتي الدوري الإماراتي بيراميدز

مواد متعلقة

تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

إبراهيم عادل يقترب من المشاركة أساسيا بتشكيل منتخب مصر أمام بنين

منتخب مصر، إراحة تريزيجيه بسبب علاج الأسنان وتجهيز إبراهيم عادل لمباراة زيمبابوي

إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

يبعد 50 مترا من طريق الكباش، القبض على سيدة ومالك عقار قاما بالتنقيب عن الآثار أسفل كافيه بالأقصر

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية