نورشيلاند الدنماركي ينهي إتفاقه لضم إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي

18 حجم الخط

أنهى مسئولو فريق نورشيلاند الدنماركي اتفاقهم مع الجزيرة الإماراتي لضم اللاعب الدولي المصري إبراهيم عادل، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن نورشيلاند الدنماركي سيضم إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية تفعيل بند الشراء نهاية الموسم

وغاب إبراهيم عادل عن المشاركة ضمن تشكيلة الجزيرة الإماراتي في مواجهتين للفريق بالدوري الإماراتي.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

وشارك إبراهيم عادل مؤخرا ضمن تشكيلة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب، إلا أنه كان يشارك كبديل وليس أساسيا، بإستثناء مباراة واحدة شارك فيها أساسيا وكانت أمام بنين في دور الستة عشر بالكان

إبراهيم عادل مع قميص الجزيرة الإماراتي، فيتو

أول مباراة خاضها إبراهيم عادل بقميص الجزيرة

خاض اللاعب الدولي المصري إبراهيم عادل، مباراته الأولى بقميص نادي الجزيرة، يوم الأحد 17 أغسطس الماضي، ضد فريق خورفكان في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما إنتقل إليه من بيراميدز المصري

وخسر الجزيرة بنتيجة 2-3 في الجولة الأولى للدوري الإماراتي، في مفاجأة كبيرة.

وانتقل إبراهيم عادل إلى صفوف الجزيرة، قادمًا من بيراميدز، في صفقة وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار.

أرقام إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي في الظهور الأول

وشارك إبراهيم عادل في الدقيقة 63 على حساب برونو أوليفيرا، ونال تقييما بدرجة 6.8 بحسب موقع "سوفا سكور".

ولعب الجناح الأيسر المصري 28 دقيقة، ولمس الكرة 25 مرة كما قدم 9 تمريرات صحيحة من أصل 12، وصنع فرصتين، كما أرسل كرة طولية صحيحة.

ولم يوجه إبراهيم عادل أي تسديدة تجاه المرمى، ووجه تصويبة واحدة أبعدها دفاع خورفكان، كما راوغ مرة واحدة بنجاح، وفاز بثلاثة مواجهات ثنائية من أصل 4، ولكنه خسر الكرة 8 مرات، وحصل على بطاقة صفراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.