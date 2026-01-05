تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب البنيني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب.

وتأكيدا لما نشرته فيتو أمس من مشاركة إبراهيم عادل أساسيا في تشكيل المنتخب أمام بنين جاء كالاتي :

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأبيض أمام بنين

يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر إقامتها اليوم.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين نظيره منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.