أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي

إبراهيم عادل، فيتو
خاض اللاعب الدولي المصري إبراهيم عادل، مباراته الأولى بقميص نادي الجزيرة، مساء اليوم الأحد، ضد فريق خورفكان في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وخسر الجزيرة بنتيجة 2-3 في الجولة الأولى للدوري الإماراتي، في مفاجأة كبيرة.

وانتقل إبراهيم عادل إلى صفوف الجزيرة، قادمًا من بيراميدز، في صفقة وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار.

أرقام إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي في الظهور الأول 

وشارك إبراهيم عادل في الدقيقة 63 على حساب برونو أوليفيرا، ونال تقييما بدرجة 6.8 بحسب موقع "سوفا سكور".

ولعب الجناح الأيسر المصري 28 دقيقة، ولمس الكرة 25 مرة كما قدم 9 تمريرات صحيحة من أصل 12، وصنع فرصتين، كما أرسل كرة طولية صحيحة.

ولم يوجه إبراهيم عادل أي تسديدة تجاه المرمى، ووجه تصويبة واحدة أبعدها دفاع خورفكان، كما راوغ مرة واحدة بنجاح، وفاز بثلاثة مواجهات ثنائية من أصل 4، ولكنه خسر الكرة 8 مرات، وحصل على بطاقة صفراء.

