منتخب مصر، إراحة تريزيجيه بسبب علاج الأسنان وتجهيز إبراهيم عادل لمباراة زيمبابوي

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر إراحة محمود تريزيجيه من التدريب والمباراة، بسبب إجراء علاجي بالأسنان، ليفضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريب وودية نيجيريا المقرر لها غدا باستاد القاهرة.

أكد إبراهيم حسن أن تريزيجيه سيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي في ضربة البداية بأمم أفريقيا، المقرر لها 22 ديسمبر في افتتاح أمم أفريقيا 2025.

كما أكد إبراهيم حسن أن إبراهيم عادل تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل مع فريقه بالدوري الإماراتي وسيكون جاهزًا هو الآخر لمباراة زيمبابوي.

محمود تريزيجيه، فيتو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبًا.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للبطولة مجموعة قنوات “MAX” لبث المباريات، القنوات هي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

كما ستكون قناة الرياضية المغربية متاحة على التردد الأرضي المغربي Arryadia TNT.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

