حسام الزناتي مساعدا للمدير الرياضي بنادي نورشيلاند الدنماركي

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي تعيين المصري حسام الزناتي في منصب مساعد المدير الرياضي، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع كرة القدم بالنادي، أعقبت تعيين ألكسندر ريجيت مديرا جديدا لكرة القدم.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن الزناتي يمتلك سجلا حافلا في إدارة شؤون كرة القدم، حيث تولى مؤخرا مسؤوليات إدارية في نادي "مسار" ومؤسسة "رايت تو دريم"، ويملك خبرات متنوعة تمتد عبر قارات مختلفة، شملت العمل مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي لكرة القدم، بالإضافة إلى خلفيته الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا التعيين ضمن خطة إدارة النادي لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز كفاءاته، في ظل امتلاك رجل الأعمال المصري السير محمد منصور لمجموعة أندية "مسار"، ونورشيلاند الدنماركي، وسان دييجو الأمريكي.

وفي هذا السياق، قال ألكسندر ريجيت، مدير كرة القدم في نورشيلاند: "أشعر بسعادة كبيرة لانضمام اثنين من الأسماء اللامعة إلى فريقنا، فليمينج شخصية متميزة يملك فهما عميقا لثقافة النادي وسيكون عنصرا أساسيا في دعم فرقنا.

وواصل:" أما حسام، فيجلب معه مزيجا فريدا من الشغف والخبرة في الإدارة الرياضية، وسيكون له دور محوري في العمل اليومي وفترات الانتقالات."

من جهته، علق مادس ديفيدسن، مدير كرة القدم في مؤسسة رايت تو دريم، قائلا: “نلتزم دائما برصد واستقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، وحسام مثال حي على هذه الفلسفة، بعد النجاحات التي حققها في مصر، حان الوقت ليشغل دورا أكبر داخل نادي نورشيلاند”.

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