رياضة

إبراهيم عادل يقترب من المشاركة أساسيا بتشكيل منتخب مصر أمام بنين

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو
كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن يدرس الدفع باللاعب إبراهيم عادل أساسيا في تشكيلة الفراعنة في لقاء الغد أمام بنين، في مركز الجناح الأيسر، على أن يلعب عمر مرموش كرأس حربة.

أما في حال كرر حسام حسن إشراك مصطفى محمد أساسيا في مركز رأس الحربة، فإن إبراهيم عادل سيشارك كجناح أيسر، على أن يشارك مرموش كمهاجم متأخر خلف مصطفى محمد، فيما يتم الاحتفاظ باللاعب محمود تريزيجيه كورقة رابحة على دكة بدلاء منتخب مصر.

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

عودة القوة الضاربة الهجومية أمام بنين

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفريق الأساسية أمام بنين في لقاء الغد، والتي تضم كل من: محمد صلاح كجناح أيمن وعمر مرموش أو (إبراهيم عادل) كجناح أيسر ومصطفى محمد رأس حربة.

وفي حال لم يشارك إبراهيم عادل أساسيا أمام بنين، سيشارك عمر مرموش كجناح أيسر، على أن يشارك إمام عاشور كمهاجم متأخر أسفل رأس الحربة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ضمن بطولة أمم إفريقيا 2025 غدًا الإثنين 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

