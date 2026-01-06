ضبط قائد سيارة ربع نقل تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر بالغربية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكاوى من قيام قائد سيارة ربع نقل بتثبيت كشاف خلفي عالي الإضاءة، ما أدى إلى حجب الرؤية عن قائدي السيارات الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكابه الواقعة، واستخدامه كشافًا خلفيًا مخالفًا لقواعد المرور ومتسببًا في إعاقة الرؤية على الطريق.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق.

