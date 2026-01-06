الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد سيارة ربع نقل تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر بالغربية

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكاوى من قيام قائد سيارة ربع نقل بتثبيت كشاف خلفي عالي الإضاءة، ما أدى إلى حجب الرؤية عن قائدي السيارات الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.

تفاصيل الواقعة
بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكابه الواقعة، واستخدامه كشافًا خلفيًا مخالفًا لقواعد المرور ومتسببًا في إعاقة الرؤية على الطريق.

الإجراءات القانونية
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية طنطا مخالفات مرورية كشافات مخالفة ربع نقل حجب الرؤية ضبط سائق وزارة الداخلية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 أشخاص سرقوا سجائر

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 83 مليون جنيه في مداهمات أمنية

ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية عبر تطبيقات التواصل بالإسكندرية والجيزة

ضبط مالك مطبعة غير مرخصة وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض بالسلام

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بالمنيا

ضبط 7 رجال و4 سيدات بتهمة استغلال 15 حدثا في أعمال التسول بالقاهرة

ضبط 9 عناصر إجرامية بينهم 3 سيدات بتهمة غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

أزمة ديون مصر

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية