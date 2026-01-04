تفاصيل إحالة 4 مسئولين بمدرسة ابتدائي بالغربية للمحاكمة التأديبية

18 حجم الخط

قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من القيادات والعاملين بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية واقعة إهمال جسيم أسفرت عن تعريض حياة تلميذة للخطر.

مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم

وشملت قائمة المحالين كلًّا من المدير السابق للمدرسة والمدير العام السابق للإدارة التعليمية بالمحلة ووكيلة المدرسة، بالإضافة إلى إحدى المعلمات، وذلك لما نسب إليهم من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم الوظيفية.

النيابة تكشف الحقيقة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بصرف التلاميذ والعاملين والمسئولين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون التأكد من مغادرة جميع التلاميذ ما أسفر عن ترك تلميذة وحيدة داخل أحد الفصول الدراسية مع غلق الأبواب الحديدية بين أدوار المدرسة.

قفز الطالبة من الدور الأول العلوي

وأضافت التحقيقات أن التلميذة حاولت مغادرة المدرسة بمفردها فقامت بالقفز من الدور الأول العلوي ما أدى إلى سقوطها فاقدة الوعي في فناء المدرسة، وظلت على هذه الحالة لما يقرب من سبع ساعات متواصلة حتى تم العثور عليها.

رصد مركز الإعلام والرصد للموضوع

وجاء تحرك النيابة الإدارية عقب رصد مركز الإعلام والرصد تداول الواقعة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تلقي النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى بلاغًا رسميًّا من الإدارة التعليمية مرفقا بالشكوى المقدمة من أسرة التلميذة المجني عليها.

الإجراءات القانونية

وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

