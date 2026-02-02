محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.63%

18 حجم الخط

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.63% على مستوى المحافظة.

الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأكد المحافظ أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات جرت وفقًا لأعلى معايير الدقة والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مع التشديد على تأمين مقار التصحيح وتوفير كافة التيسيرات للعاملين بها، بما يضمن منح كل طالب حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

نتيجة الشهادة الإعدادية

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية أنهى أعمال تصحيح كراسات الإجابة والمراجعة النهائية ورصد الدرجات في التوقيت المحدد، مع الالتزام بالمراجعة الشاملة لكافة أجزاء أوراق الإجابة قبل اعتماد النتيجة رسميًا.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، بنظامي العام والمهني، بالإضافة إلى طلاب الأمل والنور وطلاب مستشفى 57357، بلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، أدوا الامتحانات داخل 832 لجنة رئيسية تضم 7360 لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الشرقية.

