الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

6 ألقاب، منتخب الدنمارك يفرض سيطرته على كرة اليد العالمية

منتخب الدنمارك، فيتو
منتخب الدنمارك، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، فرض منتخب الدنمارك سيطرته على كرة اليد العالمية، من خلال الفوز بعدد كبير من الألقاب العالمية والأوروبية خلال السنوات الماضية.

ونجح منتخب الدنمارك في قهر المستحيل بعد السيطرة على لقب بطولة العالم أعوام 2019 و2021 و2023 و2025.

كما حصد منتخب الدنمارك المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

ومؤخرا حصد منتخب الدنمارك لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة (34-27).

ما حققه منتخب الدنمارك يؤكد أنه أقوى منتخب في العالم حاليا، بعدما فرض سيطرته بقوة على ألقاب بطولات العالم والأولمبياد وكأس الأمم الأوروبية.

منتخب الدنمارك يحصد كأس الأمم الأوروبية

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد رجال، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة (34-27).

وتفوق منتخب الدنمارك على ألمانيا في الشوط الأول بنتيجة (18-16)، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني.

وجاء ترتيب منتخبات بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:

1- الدنمارك

2- ألمانيا

3- كرواتيا

4- أيسلندا

5- البرتغال

6- السويد

7- فرنسا

8- سلوفينيا

9- النرويج

10- المجر

11- إسبانيا

12- سويسرا

13- جزر الفارو

14- مقدونيا الشمالية

15- هولندا

16- النمسا

17- جمهورية التشيك

18- إيطاليا

19- صربيا

20- جورجيا

21- بولندا

22- رومانيا

23- مونتينجرو

24 - أوكرانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب الدنمارك كرة اليد العالمية بطولة العالم كأس الأمم الأوروبية اولمبياد باريس 2024

مواد متعلقة

كرة اليد، الدنمارك تهزم ألمانيا وتتوج بكأس الأمم الأوروبية

وزير الرياضة يستقبل منتخب كرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا في رواندا

اتحاد كرة اليد: أغلقنا ملف أمم أفريقيا ونستعد لبطولة العالم

كرة اليد، مصر تعزز تفوقها التاريخي على تونس في نهائيات أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية