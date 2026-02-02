6 ألقاب، منتخب الدنمارك يفرض سيطرته على كرة اليد العالمية

18 حجم الخط

كرة اليد، فرض منتخب الدنمارك سيطرته على كرة اليد العالمية، من خلال الفوز بعدد كبير من الألقاب العالمية والأوروبية خلال السنوات الماضية.

ونجح منتخب الدنمارك في قهر المستحيل بعد السيطرة على لقب بطولة العالم أعوام 2019 و2021 و2023 و2025.

كما حصد منتخب الدنمارك المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

ومؤخرا حصد منتخب الدنمارك لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة (34-27).

ما حققه منتخب الدنمارك يؤكد أنه أقوى منتخب في العالم حاليا، بعدما فرض سيطرته بقوة على ألقاب بطولات العالم والأولمبياد وكأس الأمم الأوروبية.

منتخب الدنمارك يحصد كأس الأمم الأوروبية

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد رجال، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة (34-27).

وتفوق منتخب الدنمارك على ألمانيا في الشوط الأول بنتيجة (18-16)، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني.

وجاء ترتيب منتخبات بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:

1- الدنمارك

2- ألمانيا

3- كرواتيا

4- أيسلندا

5- البرتغال

6- السويد

7- فرنسا

8- سلوفينيا

9- النرويج

10- المجر

11- إسبانيا

12- سويسرا

13- جزر الفارو

14- مقدونيا الشمالية

15- هولندا

16- النمسا

17- جمهورية التشيك

18- إيطاليا

19- صربيا

20- جورجيا

21- بولندا

22- رومانيا

23- مونتينجرو

24 - أوكرانيا

