طب أسيوط تنشر 800 بحث دولي وتصعد لقمة التصنيف العالمي "Q1"

كلية الطب بجامعة
كلية الطب بجامعة أسيوط، فيتو
حققت كلية الطب بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قفزة نوعية في مجال البحث العلمي العالمي.

٨٠٠ بحث لكلية الطب بجامعة أسيوط منشور دوليا خلال عام ٢٠٢٥

وأعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن وصول إجمالي الأبحاث المنشورة دوليًا إلى (٨٠٠) بحث خلال عام ٢٠٢٥م، وفقًا لتقارير كبرى قواعد البيانات العالمية "Web of Science" و"Scopus".

ارتفاع نسبة الأبحاث المنشورة في المجلات ذات التصنيف الأعلى 

وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن كلية الطب نجحت في تحقيق معدل استثنائي، حيث زادت نسبة الأبحاث المنشورة في المجلات ذات التصنيف الأعلى عالميًا (الفئة الأولى والثانية Q1 & Q2)، لتشكل (٧١%) من الأبحاث المصنفة، مضيفا أن أبحاث جراحات العظام والعمود الفقري، وأمراض الكبد، والأورام، والسكتات الدماغية تصدرت المشهد البحثي، محققةً معدلات استشهاد عالمية (Citation Impact) تعكس التأثير الجوهري لإنتاجها العلمي في الأوساط الأكاديمية الدولية.

وهذا يؤكد على نجاح استراتيجية الكلية في دعم البحث العلمي وتوجيه الباحثين نحو المجلات ذات معامل التأثير العالي، مما يساهم بشكل مباشر في رفع تصنيف جامعة أسيوط العالمي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتميز الطبي.

 وتوجه الدكتور علاء عطية نائب رئيس جامعة أسيوط بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة أماني عمر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، مثمنًا جهودها وعطاءها المستمر، الذي ساهم في تحقيق هذا السبق العلمي المتميز.

طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لدبلومة تقنيات الإخصاب المساعد

ظهور جامعة أسيوط في 6 تخصصات رئيسية بتصنيف التايمز العالمي

وأوضح الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، أن هذا الإنجاز لم يقتصر على الكم فقط، بل امتد ليشمل جودة النشر؛ حيث كشفت الإحصائيات أن ما يزيد عن ثُلثي الإنتاج البحثي للكلية، قد تم نشره ضمن الفئة الأعلى تصنيفًا عالميًا، مما يعكس التأثير القوي والسمعة الدولية المرموقة لباحثي الكلية، مشيرا إلى أن عدد أبحاث الربع الأول (Q1)، ارتفع ليصل إلى (٢٩٥) بحثًا، بزيادة قدرها (٦٠) بحثًا عن العام الماضي، فيما حقق النشر في الربع الثاني (Q2) نموًا ملحوظًا ليصل إلى (١٩٩) بحثًا، ليتجاوز  إجمالي النشر حاجز الـ (٨٠٠) بحث، وأضاف أن إدارة الكلية تسعى إلى دعم الباحثين وتذليل العقبات أمام النشر الدولي. 

