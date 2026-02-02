هيئة البترول تحبط محاولة تهريب 50 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية التي قامت بها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة خلال الأسبوع الرابع من يناير.

ففي محافظة البحيرة، تم ضبط مخالفات فنية في وصلات الصهاريج ووصلات الطلمبات بمحطة وقود بمركز الدلنجات داخل كتلة سكنية، مما يجعلها بمثابة قنبلة موقوتة، واستدعى ذلك إيقاف شحن الوقود عن المحطة لحين استيفاء اشتراطات السلامة حرصًا على أرواح المواطنين.

ضبط مخزن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمركز كفر الدوار

كما تم ضبط مخزن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمركز كفر الدوار يقوم بالبيع من خلال مقطورة بالطريق العام دون أي وسائل تأمين، وبجوار محول كهرباء، وتم إيقاف المخزن وتغريمه وتحويل حصته لمخزن مجاور.

وفي إطار مواجهة التلاعب بالمنتجات البترولية، تم ضبط محطة وقود بمدينة التل الكبير في الشرقية تقوم بتعبئة صهريج 5000 لتر بشكل غير مشروع، وضبط محطة بمحافظة سوهاج تلاعبت في نحو 45 ألف لتر من البنزين والسولار، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات مالية بنحو 1.5 مليون جنيه.

4 سيارات صهريجية تعمل بشهادات منتهية

كما تم ضبط 4 سيارات صهريجية لنقل المنتجات البترولية بمحافظة الإسكندرية تعمل بشهادات عيار منتهية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومجازاة المسئول عن ذلك.

ورصدت اللجنة مخزنًا لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالإسكندرية يخالف اشتراطات السلامة والتخزين، كما تم التفتيش علي 3 مستودعات لشحن الوقود في القاهرة والصعيد والوقوف علي مخالفات تخص عدم استيفاء اشتراطات السلامة .

وتم اجراء جولات تفتيشيه على 35 محطة وقود على مستوى الجمهورية، وضبط ملاحظات ومخالفات ابرزها تلاعب في عيار مسدسات التموين للسيارات ببعض المحطات، واتخاذ الإجراءات الفورية في حينها ضد المخالفات ومخاطبة شركات التسويق المسئولة عن المحطات للتصحيح والإفادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.