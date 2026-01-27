الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غاز مصر تحذر العملاء من عمليات نصب تتم عبر اتصالات ورسائل مشبوهة

غاز مصر،فيتو
غاز مصر،فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت  شركة غاز مصر  من خلال صفحتها الرسمية فيس بوك عملاءها من عمليات نصب تتم من خلال اتصالات ورسائل مشبوهة.

 وطالبت بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم التعامل أو الاستجابة لأي أشخاص أو جهات غير معروفة تدعي تمثيل شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو من خلال وسائل التواصل المختلفة، أو عبر زيارات ميدانية غير معلنة مسبقًا.

 

 

علي العملاء التعامل مع القنوات الرسمية لغاز مصر 


وأكدت الشركة أن جميع طرق  التواصل الرسمية تقتصر  على الأرقام التليفونية المعلنة والمعتمدة، والقنوات الرسمية التابعة لها، مشددة على أن أي تواصل يتم خارج هذه الأطر لا يمثل الشركة ولا يُعتد به بأي شكل من الأشكال.

 

وحذرت غاز مصر من محاولات نصب واحتيال قد تقوم بها عناصر غير تابعة للشركة، سواء من خلال ادعاء تنفيذ أعمال تخص شبكات الغاز ، أو طلب تحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مؤكدة أن جميع أعمال التوصيل أو الصيانة تتم وفق إجراءات رسمية ومعلنة ومسبوقة بإخطارات واضحة.

وشددت الشركة على أنه لا يتم إرسال مندوبين إلا بعد إخطار مسبق ومعرّف رسمي، وأن أي تواصل خارج الأرقام المعلنة لا يمثلها، داعية العملاء إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المحاولات المشبوهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغاز الطبيعي شركات توصيل الغاز شركة غاز مصر نصب واحتيال غير قانوني الرسائل المعتمدة القنوات الطبيعي الصيانة على العملاء عمال التوصيل شركة غاز
ads

الأكثر قراءة

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

سميح ساويرس: 60% من نجاح الإنسان في حياته العملية يعتمد على الحظ

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

المزيد
الجريدة الرسمية