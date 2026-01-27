غاز مصر تحذر العملاء من عمليات نصب تتم عبر اتصالات ورسائل مشبوهة

18 حجم الخط

حذرت شركة غاز مصر من خلال صفحتها الرسمية فيس بوك عملاءها من عمليات نصب تتم من خلال اتصالات ورسائل مشبوهة.

وطالبت بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم التعامل أو الاستجابة لأي أشخاص أو جهات غير معروفة تدعي تمثيل شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو من خلال وسائل التواصل المختلفة، أو عبر زيارات ميدانية غير معلنة مسبقًا.

علي العملاء التعامل مع القنوات الرسمية لغاز مصر



وأكدت الشركة أن جميع طرق التواصل الرسمية تقتصر على الأرقام التليفونية المعلنة والمعتمدة، والقنوات الرسمية التابعة لها، مشددة على أن أي تواصل يتم خارج هذه الأطر لا يمثل الشركة ولا يُعتد به بأي شكل من الأشكال.

وحذرت غاز مصر من محاولات نصب واحتيال قد تقوم بها عناصر غير تابعة للشركة، سواء من خلال ادعاء تنفيذ أعمال تخص شبكات الغاز ، أو طلب تحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مؤكدة أن جميع أعمال التوصيل أو الصيانة تتم وفق إجراءات رسمية ومعلنة ومسبوقة بإخطارات واضحة.

وشددت الشركة على أنه لا يتم إرسال مندوبين إلا بعد إخطار مسبق ومعرّف رسمي، وأن أي تواصل خارج الأرقام المعلنة لا يمثلها، داعية العملاء إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المحاولات المشبوهة.

