حبس عاطل متهم بقتل صديقه بمطواة قرن غزال في الهرم

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسلاح أبيض داخل شقة بالهرم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان المتهم اعترف للجهات المختصة بارتكاب الجريمة لرفض المجني عليه إرجاع مبلغ مالي كان قد اقترضه منه، فنشبت بينهما مشاجرة فقام بالتعدي عليه بسلاح ابيض اسقطه قتيلا ولذا بالفرار، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث عبارة عن مطواة قرن غزال.

وكلفت المباحث بجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وكانت الجهات المعنية، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص مقتولًا بسلاح أبيض داخل شقة في الهرم، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبجمع التحريات والمعلومات من خلال فريق تبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة، لخلاف بينهما وتم القبض عليه.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، أحيل للنيابة للتحقيق.

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

