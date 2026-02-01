الأحد 01 فبراير 2026
وزير البترول يصدر حركة تعيينات جديدة لمديري العمليات بشركات القطاع

وزير البترول،فيتو
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري العمليات بشركات قطاع البترول في إطار تعظيم الاستفادة من الكفاءات المتميزة وتجديد الدماء في المواقع القيادية لضمان استمرار العمل على تطوير الأداء وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج.

وشملت الحركة تعيين المهندس محمد إبراهيم السيد الهلالي مديرا عاما للعمليات وعضو مجلس إدارة بشركة بتروجلف مصر.

كما ضمت تعيين المهندس عمرو محمد عاطف عبد الوهاب مديرًا عامًا للعمليات بشركة دسوق بتروليوم كومباني.

وتعيين المهندس محمد طارق محمد مديرًا عامًا للعمليات وعضو مجلس إدارة بشركة السويس للزيت.

كما شملت تعيين المهندس السيد احمد علي رجب نائبا لمدير عام العمليات بشركة الحمرا أويل.

بالإضافة إلى تعيين المهندس شريف محمد أنور قطب مديرا عاما للعمليات بشركة بترو أمير.

وتعيين المهندس خالد عبدالعليم عبدالمقصود مساعدا لرئيس الشركة للعمليات وعضو مجلس إدارة بشركة بترو سنان.

واخيرا تعيين المهندس جمعه عليوه جمعيه مديرًا عامًا للعمليات المركزية وعضو بمجلس الإدارة  لشركة بترو جاس.

