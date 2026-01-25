وزير البترول يبحث مع “هانتر آند كو” الأسترالية عقد شراكات بقطاع التعدين

18 حجم الخط

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من مجموعة “هانتر آند كو” الأسترالية للتعدين، يضم إيان كورتلانج رئيس الشركة، فرانسوا فان شالكفيك الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

هانتر الأسترالية تبدي رغبتها في الاستثمار في قطاع التعدين المصري

وخلال اللقاء، أكدت المجموعة الأسترالية رغبتها في ضخ استثمارات وعقد شراكات بقطاع التعدين المصري، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات التعدين.

ويأتي هذا الاهتمام كأحد نتائج زيارة الوزير في نوفمبر الماضي إلى ولاية بيرث الأسترالية، وما تضمنته من عرض للإصلاحات والمحفزات الاستثمارية التي تستهدف جعل مصر وجهة جاذبة لشركات التعدين الأسترالية، خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة.

إشادة بالإصلاحات التشريعية التي تخدم قطاع التعدين

وأشادت المجموعة بالإصلاحات التشريعية التي يطبقها قطاع التعدين في مصر، مؤكدة أنها تتجاوز التحديات والعقبات وتسهم في تسريع الإجراءات، وأنها أسهمت في تشجيع الشركة علي اتخاذ قرار الاستثمار في مصر على أسس واضحة.

واستعرضت المجموعة الأسترالية فرص ومجالات التعاون الممكنة مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث تهتم بالتركيز على أنشطة استكشاف المعادن، واستغلال المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لقطاع الطاقة، وإقامة صناعات تحقق قيمة مضافة من الخامات التعدينية، مشيرة إلى ما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة لتطوير المشروعات التعدينية بكفاءة.

كما أعربت عن تطلعها للتعاون في مجال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الهندسية والجيولوجية بقطاع التعدين المصري، ما يسهم في ربط الخبرات المصرية بالخبرات الأسترالية.

كما أبدت رغبتها في زيارة عدد من المواقع التعدينية، ولقاء أكبر عدد من شركات التعدين العاملة في مصر خلال زيارتها الحالية.

وقد تم الاتفاق على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لوضع نموذج تنفيذي للعمل، وبدء خطوات دخول الشركة للعمل بقطاع التعدين المصري.

