وزير البترول يبحث مع "تكنيب" العالمية تأسيس شركة مشتركة لتصدير الخدمات الهندسية والمقاولات

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies) العالمية، ضم ماركو فيلا، المستشار الأول لرئيس المجموعة، وكارلو إجنازيو، المدير التنفيذي للمشروعات، وفرانشيسكو كاماراتا، المدير العام لفرع الشركة في مصر.

تناول اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة جديدة تمثل تحالفًا استراتيجيًا بين "تكنيب" وشركتي "إنبي" و"بتروجت" المصريتين لتنفيذ أعمال المشروعات داخل مصر وخارجها.

خلق تحالف قوي قادر علي تنفيذ المشروعات الهندسية

وأوضح الوزير خلال اللقاء أن هذا التحالف يهدف إلى خلق كيان مرن وقادر على تنفيذ مشروعات التصميمات الهندسية (FEED) والمقاولات (EPC) بسرعة وكفاءة عالية، مع ضمان أعلى نسبة مكون محلي، مضيفًا أن الشراكة المثمرة بين الأطراف الثلاثة ستعزز القيمة المضافة لقطاع البترول المصري، وتدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تتجاوز النطاق التقليدي.

من جانبه، استعرض ماركو فيلا ركائز التحالف التي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التكامل عبر استغلال الأصول المحلية لشركتي "إنبي" و"بتروجت"، وتوفير حلول تمويلية من مؤسسات الائتمان الدولية.

كما أوضح الوفد أن الشركة الجديدة ستكون منصة لإدخال الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشروعات، والتركيز على تدريب الأجيال الشابة وتأهيلها للمنافسة خارجيًا، خاصة بالمنطقة العربية وإفريقيا.

وناقش الاجتماع الجدول الزمني لتأسيس الشركة، والمستهدف اكتماله بحلول نهاية يونيو 2026. وتم الاتفاق على تحديد مشروع نموذجي في مجالات مثل الوقود المستدام للطائرات (SAF)، أو مجمعات التكرير الحديثة، أو مشروعات "الستيرين"، ليكون انطلاقة قوية للكيان الجديد تمنحه التأهيل اللازم للمنافسة في العطاءات الدولية.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي.

