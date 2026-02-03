ماذا تفعل لو أودعت مبلغا في ماكينات بنك القاهرة ولم يتحول للحساب؟

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة على التصرف والخطوات اللازمة حال إيداع أموال في ماكينات الصراف الآلي ولم يتم تحويلها للحساب.

وقال مسؤولو بنك القاهرة إنه فى حالة مرور 3 أيام عمل من ماكينات تابعة للبنك ولم يتم رد االمبلغ يمكن للعميل التواصل مع مركز الاتصال على 16990 وتقديم طلب اعتراض حتى يتم فحص ذلك من جانب الإدارة المعنية.

ومن جانب آخر يبحث عملاء بنك القاهرة عن مدى تطبيق مصروفات وعمولات على خدمات التحويلات بعد فترة من التوقف.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي).

وأشار مسئولو بنك القاهرة إلى أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

التحويل إلى محفظة الهاتف المحمول: "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقًا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

ومن جانب آخر، يقدم بنك القاهرة عدد من الخدمات عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه ما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM.

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول.

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يبحث الكثير من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في بنك القاهرة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

5- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

6-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.