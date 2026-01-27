الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "شينج فا" الصينية للاستثمار

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم مع "شينج فا" الصينية للاستثمار
18 حجم الخط
ads

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركتي فوسفات مصر وواديكو، مع مجموعة “شينج فا” الصينية، وذلك لدراسة وتقييم خامات الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا، تمهيدًا لإقامة مشروع صناعي لتعظيم القيمة المضافة من هذه الخامات بمنطقة المثلث الذهبي.

تحويل مصر لأكبر مركز صناعي لعملياتها خارج الصين

تأتي هذه الخطوة تفعيلًا للمباحثات التي عقدت الأسبوع الماضي، لترجمة رغبة المجموعة التي تعد من أكبر الشركات في الصين لضخ استثمارات في قطاع التعدين المصري وتحويل مصر لأكبر مركز صناعي لعملياتها خارج الصين.

وأكد الوزير عقب التوقيع أن هذا الاتفاق يمثل "قصة نجاح" جديدة لقطاع التعدين المصري، حيث ينتقل بالتعاون مع الجانب الصيني من مرحلة الوعود إلى التنفيذ على أرض الواقع وفق جداول زمنية وخارطة طريق محددة.

إقامة مشروعات تعدينية  متكاملة 

وأوضح أن التعاون يستهدف إقامة مشروعات تعدينية متكاملة، بداية  من البحث والتنقيب عن الخامات وصولًا للتصنيع المتطور لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الخامات، الأمر الذي يعد ترجمة عملية لرؤية الوزارة في تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، مشيرا إلى أن متانة العلاقات بين مصر والصين هي الضامن الأساسي لنجاح هذا الاستثمار الضخم بمنطقة المثلث الذهبي.

من جانبه، صرح لو مينج شينج، نائب المدير العام لمجموعة "شينج فا"، أن التوقيع هو تجسيد للثقة في مناخ الاستثمار المصري والحوافز التي تقدمها الوزارة، مشيدًا بدعم الوزير وتوجيهاته لتسهيل بدء العمل.

وأكد التزام المجموعة بنقل التكنولوجيات الحديثة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الكيماويات المتخصصة، موجهًا دعوة رسمية للوزير لزيارة مقر المجموعة في الصين للاطلاع على التسهيلات والمصانع التي سيتم محاكاتها في المشروع المصري.

وقع المذكرة "لو مينج شينج" نائب المدير العام للمجموعة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، والمهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمهندس ياسر حسني رئيس شركة أكسيس شريك المجموعة الصينية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار المصري البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية والصناعات التعدينية العلاقات بين مصر والصين المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية خامات الفوسفات قطاع التعدين المصري مشروع صناعي قطاع التعدين

مواد متعلقة

وزير البترول يتابع جهود توطين صناعة PVC المستخدم في الوثائق المؤمنة

وزير البترول يبحث مع “هانتر آند كو” الأسترالية عقد شراكات بقطاع التعدين

لمتابعة وتقييم الأداء البيئي، الهيئة العامة للبترول تطلق منصة رقمية

"إيجاس" تبحث تنمية عدد من الاكتشافات بالبحر المتوسط لإدراجها على خريطة الإنتاج

مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

خالدة للبترول تفتتح تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام

البترول تتابع خطط تعظيم إنتاج واحتياطيات الشركة الفرعونية

اكتشافات جديدة بمصر تضيف 47 مليون قدم غاز و4300 برميل يوميا
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

شوبير وبن شرقي الأبرز، بدلاء الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

محامي صغير الإسماعيلية: نثق في قضاء مصر العادل لتحقيق القصاص لموكلي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

حبس المتهمين في واقعة التعدي على الجيران بالفأس بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

مذكرة تفاهم بين الغرف العربية واتحاد الذكاء الاصطناعي والبرمجة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة وعلاقته بالترقية في العمل

أفضل أوقات الاستغفار وصيغه المأثورة وفوائده

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية