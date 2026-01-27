وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "شينج فا" الصينية للاستثمار

18 حجم الخط

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركتي فوسفات مصر وواديكو، مع مجموعة “شينج فا” الصينية، وذلك لدراسة وتقييم خامات الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا، تمهيدًا لإقامة مشروع صناعي لتعظيم القيمة المضافة من هذه الخامات بمنطقة المثلث الذهبي.

تحويل مصر لأكبر مركز صناعي لعملياتها خارج الصين

تأتي هذه الخطوة تفعيلًا للمباحثات التي عقدت الأسبوع الماضي، لترجمة رغبة المجموعة التي تعد من أكبر الشركات في الصين لضخ استثمارات في قطاع التعدين المصري وتحويل مصر لأكبر مركز صناعي لعملياتها خارج الصين.

وأكد الوزير عقب التوقيع أن هذا الاتفاق يمثل "قصة نجاح" جديدة لقطاع التعدين المصري، حيث ينتقل بالتعاون مع الجانب الصيني من مرحلة الوعود إلى التنفيذ على أرض الواقع وفق جداول زمنية وخارطة طريق محددة.

إقامة مشروعات تعدينية متكاملة

وأوضح أن التعاون يستهدف إقامة مشروعات تعدينية متكاملة، بداية من البحث والتنقيب عن الخامات وصولًا للتصنيع المتطور لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الخامات، الأمر الذي يعد ترجمة عملية لرؤية الوزارة في تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، مشيرا إلى أن متانة العلاقات بين مصر والصين هي الضامن الأساسي لنجاح هذا الاستثمار الضخم بمنطقة المثلث الذهبي.

من جانبه، صرح لو مينج شينج، نائب المدير العام لمجموعة "شينج فا"، أن التوقيع هو تجسيد للثقة في مناخ الاستثمار المصري والحوافز التي تقدمها الوزارة، مشيدًا بدعم الوزير وتوجيهاته لتسهيل بدء العمل.

وأكد التزام المجموعة بنقل التكنولوجيات الحديثة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الكيماويات المتخصصة، موجهًا دعوة رسمية للوزير لزيارة مقر المجموعة في الصين للاطلاع على التسهيلات والمصانع التي سيتم محاكاتها في المشروع المصري.

وقع المذكرة "لو مينج شينج" نائب المدير العام للمجموعة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، والمهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمهندس ياسر حسني رئيس شركة أكسيس شريك المجموعة الصينية في مصر.

