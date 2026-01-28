وزير البترول يبحث مع بيكرهيوز العالمية تسريع التعاون بعدد من المجالات

18 حجم الخط

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، على هامش الاجتماع السنوي للشركة بمدينة فلورنسا الإيطالية، مستجدات التعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ مجالات العمل التي تم التوافق عليها الفترة الماضية، فور الانتهاء من الدراسات الفنية الجارية.

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG

متابعة التقدم في عدة مجالات من اهمها تخزين الغاز الطبيعي

كما جري متابعة التقدم في عدد من مجالات التعاون قيد الدراسة الفنية ومنها نشاط تخزين الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و استغلال قدرات الطاقة الحرارية في باطن الأرض بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، كما بحث الجانبان تسريع خطوات التعاون لأول مرة في قطاع التعدين في ضوء الحلول التكنولوجية الحديثة التي توفرها الشركة.

وقد تم التأكيد في هذا الإطار على التزام بيكر هيوز بدعم آفاق التعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء المناقشات التي جرت بينهما مؤخرًا ، كما تم مناقشة وضع جدول زمني محدد لدمج تقنيات الشركة المتقدمة في مجال التعدين في مصر، وكذلك التعاون المقترح في مجال المعادن الحيوية والنادرة في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري والتوجه لاستغلال الفرص الواعدة في هذا القطاع.

كما تم التأكيد على اهمية الإسراع بالتوسع في تطبيق تقنيات بيكر هيوز المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج البترولي لتحسين أداء الحقول القائمة واستخدام الحلول الرقمية، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الميثان وكفاءة وترشيد الطاقة.

وشملت المباحثات أيضًا سبل التعاون في تطوير الكفاءات البشرية في قطاع البترول المصري من خلال برامج تدريب وورش عمل.

