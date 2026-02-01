وزير البترول يصدر حركة تعيينات موسعة لعدد من رؤساء الشركات

18 حجم الخط

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات موسعة شملت موقعًا قياديًا بديوان عام الوزارة، ورؤساء لمجموعة من شركات القطاع، في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة ودعم المواقع القيادية بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة في المواقع الشاغرة لبلوغ سن التقاعد بما يساعد علي تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الحيوية للوزارة.



وشملت الحركة تعيين كل من المهندس محمود ناجي عبد الشافي رئيسًا لإدارة مركزية مع إشرافه علي البيئة والسلامة والصحة المهنية، وكفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمتحدث الرسمي للوزارة

كما شملت تعيين المهندس يس محمد أحمد يس نائبا للرئيس التنفيذي لشركة دمياط لإسالة الغاز

وشملت تعيين المهندس محمد علي الدين الدغيدي رئيسا لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول

وشملت الحركة أيضا تعيين المهندس حمدي أحمد محمد النبوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول

بالإضافة إلي تعيين المهندس عيسى محمد علاق عبدالعال رئيسا لمجلس الإدارة بشركة أسيوط لتكرير البترول

كما تم تعيين المهندس ياسر يوسف أبوالعلا رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات الغاز

وتعيين الجيولوجي وليد عفيفي محمد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترو نفرتيتي بالإضافة إلي تعيين المهندس أحمد صلاح الدين سيد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة

وتعيين المهندس هاني عزيز رياض نخلة رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوقير كما شملت تعيين المهندس محمد عبدالرؤوف محمد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترو امير

بالإضافة إلى تعيين المهندس محمد سعد شحاتة الباز رئيسًا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول

وتعيين المهندس معتز يحيى محمد إبراهيم رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صيانكو

وأخيرا تعيين المهندس محمد احمد محمد إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كار جاس

