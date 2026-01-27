وزير البترول يتابع جهود توطين صناعة PVC المستخدم في الوثائق المؤمنة

18 حجم الخط

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، أهمية دور الشركة في توطين صناعة منتجات أساسية تخدم صناعات مختلفة، بما ينعكس إيجابا على قطاع الصناعة وتوفير احتياجات الدولة.

صناعة منتج PVC وبعض أنماطه عالية الجودة التي تستخدم في صناعة بطاقات الرقم القومي والبطاقات البنكية

وأشاد الوزير بجهود الشركة، والتي تعد إحدى شركات القطاع العام في توطين صناعة منتج PVC وبعض أنماطه عالية الجودة، والتي تُستخدم في مجالات حيوية بالحياة اليومية، منها الوثائق المؤمنة مثل بطاقات الرقم القومي والبطاقات البنكية وبعض فئات أوراق النقد.

وتابع الوزير خلال الجمعية التي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عرض من الكيميائي أحمد مُوقّع رئيس الشركة بشأن جهود إعادة إنتاج وتوطين منتج PVC K57، والذي توقف إنتاجه منذ نحو ثلاثين عامًا بهدف تلبية احتياجات الدولة، لافتًا إلى أن تميز الشركة بجودة منتجاتها يسهم في زيادة الطلب عليها في تطبيقات صناعية تتطلب مواصفات عالية.

الدعم الكامل لزيادة الإنتاج

كما أكد وزير البترول على تقديم الدعم الكامل للشركة لزيادة الإنتاج، وتوفير مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن توافر مادة التغذية من الغاز الطبيعي الغني بالمشتقات خلال العام الماضى ساهم في دفع معدلات الإنتاج بالشركة وبشركات البتروكيماويات عامة.

واستعرض رئيس الشركة ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، كما عرض نتائج اعمال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/ 2026 وتحقيق أعلى خطة إنتاجية من منتج PVC مقارنة بالسنوات الخمس السابقة بإجمالي 41 ألف طن، والانتهاء من دراسة جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 120 ألف طن من المنتج نفسه، مشيرًا إلى تزايد الإقبال علي إنتاج الشركة من أحد أنماط منتج PVC المستخدم في صناعة المستلزمات الطبية، والذى لاقى إشادة هيئة الشراء الموحد وكبري الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية واعتمادها على منتج الشركة، إضافة لتحقيق الخطة الإنتاجية المعتمدة من الصودا الكاوية خلال النصف الأول من العام بواقع 60 ألف طن.

وفيما يتعلق بالسلامة والبيئة، أكد الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وعدم تسجيل حوادث أو وفيات أو إصابات، وتأهيل سائقي الشركة ومقاولي النقل للحصول على شهادات القيادة الآمنة، إلى جانب تنفيذ وحدة طاقة شمسية أعلى مبنى التسويق، ووضع مخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.