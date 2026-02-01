644 لجنة بيطرية تجوب منازل أسيوط لتحصين 30 ألف رأس ماشية

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الأسبوع الثالث من الحملة شهد نتائج ملموسة على مستوى التحصين والتوعية والتقصي البيطري، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ويدعم الأمن الغذائي.

644 لجنة تحصين للماشية بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام الطب البيطري، واصلت العمل الميداني بكافة القرى والمراكز، حيث تمكنت الفرق البيطرية حتى نهاية الأسبوع الثالث من تحصين 29 ألفًا و795 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام، من خلال 644 لجنة تحصين، في إطار خطة منظمة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

وأضاف محافظ أسيوط أن المديرية نفذت بالتوازي 65 ندوة إرشادية بالقرى والمراكز، تناولت أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية، إلى جانب الرد على استفسارات المربين وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على صحة الماشية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي البيطري بالمجتمع الريفي.

المرور على 1,944 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن فرق التقصي البيطري قامت بتنفيذ 643 لجنة تقصي ميدانية، شملت المرور على 1,944 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي أعراض مرضية، الأمر الذي أتاح التدخل المبكر وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة في توقيت مناسب.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة واضحة تعتمد على العمل الميداني المباشر، والتكامل بين التحصين والتوعية والتقصي، مشددًا على استمرار الحملة وفق الجداول المحددة، مع تسخير الإمكانيات البشرية والفنية لضمان وصول الخدمات البيطرية إلى جميع القرى والمراكز.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الحملة تمثل أحد محاور دعم الثروة الحيوانية بمحافظة أسيوط، وتعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة الماشية، بما يحقق الاستقرار للمربين ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.