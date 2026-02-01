الأحد 01 فبراير 2026
محافظ أسيوط: تمكين المرأة ركيزة أساسية للتنمية

المؤتمر الدولي بعنوان "استثمار الخطاب الديني والإعلامي
شارك اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته الكريمة.

 

ويعقد مؤتمر استثمار الخطاب الديني بالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة (WDO) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ويأتي في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة وشهد فعالياته حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين، وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد على أهمية المؤتمر ودوره في دعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها.

 

الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقضايا المرأة

 

وخلال مشاركته، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره العميق لرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الدولي المهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقضايا المرأة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر بالدور الوطني للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودعم قيم الاعتدال والوسطية واحترام حقوق المرأة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات وبرامج عملية.

 

 

وأكد محافظ أسيوط أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المرأة الأسيوطية أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والإنتاج، وأن المحافظة تحرص على دعمها من خلال برامج تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

 

بحضور مدبولي وشيخ الأزهر، انطلاق مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة

كلمة قوية لشيخ الأزهر خلال مؤتمر حماية وتعزيز حقوق المرأة.. الإمام الأكبر يحذر من أمواج تدمير الأسرة.. ويؤكد: وضع المرأة لا يزال غريبا على فلسفة الإسلام.. ويحيي صمود نساء فلسطين

وأضاف المحافظ أن الخطاب الديني والإعلامي الواعي يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي، وحماية المرأة من الأفكار المتطرفة والممارسات السلبية، مؤكدًا استمرار جهود محافظة أسيوط لدعم المرأة، وتهيئة البيئة الداعمة لمشاركتها الإيجابية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

