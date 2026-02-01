تعليم أسيوط: معرض منتجات المدارس الزراعية يضم لحوما ومشتقات ألبان بأسعار مخفضة

18 حجم الخط

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية التعليم بأسيوط اليوم الأحد التجهيزات النهائية لمعرض منتجات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة والذى يقام يوم الثلاثاء 3 فبراير ويستمر حتى الخميس 5 فبراير الجارى بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بحى غرب مدينة أسيوط لبيع المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة بدعم ورعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء الدكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط .

ورافقه خلال الجولة التفقدية المهندس نبيل رزق مدير التعليم الفنى بالمديرية.

وتابع وكيل وزارة التعليم بأسيوط - خلال الجولة - أعمال تصنيع المنتجات الغذائية والالبان وتغليف المنتجات تمهيدا لعرضها بالمعرض الزراعى بمشاركة الطلاب والعاملين بالمدرسة فضلا عن متابعته لاعمال تجهيز المعرض وإقامة باكيات للمدارس الزراعية المشاركة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

لحوم بلدية ومنتجات الألبان ومشتقاتها وحلويات بأسعار مخفضة

واكد وكيل التعليم أن المعرض يحتوى على كميات كافية من اللحوم البلدية ومنتجات الألبان ومشتقاتها والحلويات والخضراوات وعسل النحل والمخبوزات والمواد الغذائية فضلا عن الشتلات الزراعية من منتجات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تخفيض كبيرة تقل عن نظيراتها بالخارج لافتا إلى أن تلك المنتجات تم تصنيعها بايدى طلاب المدارس وتحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الصناعات الغذائية المختلفة.

وأشاد وكيل الوزارة إلى الدعم المقدم من محافظ أسيوط لقطاع التعليم بالمحافظة وتفعيل المبادرات التنموية والإنتاجية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة لزيادة الإيرادات وربط التعليم الفنى بسوق العمل.

