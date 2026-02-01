الأحد 01 فبراير 2026
محافظات

صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة أسيوط يعقد اجتماعا لدعم المستحقين

مجلس إدارة صندوق
مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة أسيوط،فيتو
عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبرئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي.

ويأتي الاجتماع تأكيدًا لالتزام إدارة جامعة أسيوط بدورها الإنساني والاجتماعي في دعم الطلاب المستحقين وتخفيف الأعباء المادية عنهم، بما يضمن استمرارهم في العملية التعليمية دون عوائق، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من موارد صندوق التكافل الاجتماعي، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم أوجه دعم متنوعة تلبي احتياجات الطلاب الفعلية.

وشملت مجالات الدعم سداد الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وسماعات الأذن لضعاف السمع، والنظارات الطبية، فضلًا عن تقديم الإعانات المالية والقروض الطلابية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

دعم الطلاب المستحقين وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن صندوق التكافل الاجتماعي يُعد أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها جامعة أسيوط في دعم الطلاب المستحقين وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم مختلف أوجه الدعم المادي والاجتماعي بما يضمن استمرار الطلاب في مسيرتهم التعليمية دون عوائق، ويعكس دور الجامعة الإنساني والتنموي في بناء أجيال قادرة على العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن صندوق التكافل الاجتماعي يُعد أحد الآليات الرئيسية التي تعتمد عليها الجامعة في حل المشكلات المادية التي تواجه الطلاب، ودعمهم اجتماعيًا وماديًا، والتعرف على احتياجاتهم الحقيقية والعمل على تلبيتها، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها الموافقة على كشوف إعانات الطلاب الخاصة بدعم النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، إلى جانب الموافقة على دعم صندوق اتحاد الطلاب، تشجيعًا للأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

رئيس جامعة أسيوط: مستشفى صحة المرأة يستقبل 13 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

جامعة أسيوط: تفعيل بروتوكول التعاون مع القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهم: الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وأيمن عبد الخالق، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة لشئون الطلاب، وهالة إسماعيل، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالشؤون الهندسية، ووفاء فرغلي، سكرتير المجلس.

أسيوط التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعي العدالة الاجتماعية جامعة أسيوط صندوق التكافل الاجتماعي محافظة اسيوط وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

