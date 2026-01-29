صدمة في اتحاد جدة بسبب كريم بنزيما

18 حجم الخط

الدوري السعودي، اشعل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، أزمة داخل معسكر الفريق السعودي بعد رفض خوض مباراة فريقه أمام الفتح اليوم الخميس، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري السعودي.

بنزيما أبلغ إدارة الاتحاد مباشرة بعدم رغبته في اللعب، بسبب خلافات حول قيمة العقد الجديد المعروض عليه للبقاء مع الفريق.

كما اعترض بنزيما على قيمة العقد الجديد الذي قدمته له إدارة الاتحاد وهي نقطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل النجم الفرنسي بقميص العميد.

وتأتي أزمة التجديد في ظل ارتباط اسم بنزيما بعدة أندية راغبة في التعاقد معه، مثل: بنفيكا البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي.

موعد مباراة اتحاد جدة والفتح

وتنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة والفتح في الخامسة عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويدخل الفتح اللقاء وهو في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 27 نقطة، مع امتلاكه مباراة أقل.

وحقق الفتح حقق 6 انتصارات و3 تعادلات مقابل 8 هزائم، وسجل 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، ليعاني دفاعيًا بشكل واضح.

ورغم الخسارة الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، إلا أن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا، بتحقيق 3 انتصارات في آخر 6 مباريات.

وعلى ملعبه، لم يعرف الفتح التعادل هذا الموسم، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في الأداء.

في المقابل، يظهر الاتحاد بشكل أكثر توازنًا تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما حقق 9 انتصارات و3 تعادلات مقابل 5 هزائم، وسجل 31 هدفًا، مقابل استقبال 21 هدفًا فقط.

ويدخل العميد المباراة منتشيًا بفوز صعب على الأخدود بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، كما يمتلك سجلًا قويًا خارج ملعبه، بتحقيق 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة فقط.

التشكيل المتوقع للفتح تمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: باتشيكو.

الدفاع: السويلم – فيرنانديز – سعدان – الجري.

الوسط: ديلجادو – العنازي – يوسف – بعطية.

الهجوم: الزبيدي – مراد باتنا.

التشكيل المتوقع للاتحاد جدة أمام الفتح

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: قادش – فابينيو – دانيلو بيريرا – الشنقيطي.

الوسط: عوار – كانتي – دومبيا.

الهجوم: ديابي – كريم بنزيما – أحمد الغامدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.