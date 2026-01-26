الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

الدوري السعودي، بنزيما وديابي يقودان هجوم اتحاد جدة في مواجهة الأخدود

الدوري السعودي، أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه  لمواجهة الأخدود، المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب “الإنماء”، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود

يدخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الأخدود بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، فابينيو، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، أحمد الغامدي، دومبيا 

خط الهجوم: عوار، بنزيما، موسى ديابي

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود/ فيتو
تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود/ فيتو

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود

يستقبل فريق اتحاد جدة، نظيره الأخدود، اليوم الإثنين، على ملعب الإنماء، معقل العميد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت القاهرة.

ترتيب اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

ويتواجد اتحاد جدة في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، جمعها في 16 مواجهة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر 5 مباريات 

 فيما يأتي الأخدود في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، برصيد 9 نقاط، جمعها في 16 مبارياة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث مباريات وخسر11 مباراة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد أملا في تجنب الهبوط نهاية الموسم الحالي.

 

