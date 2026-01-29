الخميس 29 يناير 2026
رياضة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو
الدوري السعودي، يستضيف فريق القادسية نظيره الهلال، مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والقادسية 

وتنطلق مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

التشكيل المتوقع للقادسية

حراسة المرمى: كاستيلز.

الدفاع: ناتشو – ذكري – فيرنانديز – ياسر الشهراني.

الوسط المدافع: فايجل.

الوسط المهاجم: الشماط – ناندز – الجوير – باه.

الهجوم: كوينونيس – آل سالم.

التشكيل المتوقع للهلال

حراسة المرمى: الربيعي.

الدفاع: اليامي – تمبكتي – ماري – ثيو هيرنانديز.

الوسط: مالكوم – ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري – روبن نيفيز.

الهجوم: ماركوس ليوناردو – داروين نونيز.


يدخل القادسية اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية قد تمنحه فرصة التقدم إلى المراكز الثلاثة الأولى، بينما يسعى الهلال لمواصلة الابتعاد بالصدارة والحفاظ على فارق النقاط مع ملاحقيه.

وكان القادسية قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب النجمة بنتيجة 3-1، ليحصد انتصاره الثاني عشر في موسم 2025-2026، ويواصل سلسلة نتائجه الإيجابية دون هزيمة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، منها سبعة انتصارات متتالية.

 

في المقابل، تعثر الهلال في الجولة الماضية بتعادل مفاجئ أمام الرياض بنتيجة 1-1، ليضع حدًا لسلسلة انتصاراته التي امتدت إلى 21 مباراة متتالية في جميع البطولات، لكنه لا يزال دون خسارة في آخر 22 مواجهة.

ويمتلك الهلال سجلًا مميزًا خارج ملعبه  الموسم الجاري، حيث حقق 14 فوزًا وتعادلين في مختلف المسابقات، ما يعزز من حظوظه في العودة لطريق الانتصارات.

الجريدة الرسمية