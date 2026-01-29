موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، يستضيف فريق القادسية نظيره الهلال، مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والقادسية

وتنطلق مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

التشكيل المتوقع للقادسية

حراسة المرمى: كاستيلز.

الدفاع: ناتشو – ذكري – فيرنانديز – ياسر الشهراني.

الوسط المدافع: فايجل.

الوسط المهاجم: الشماط – ناندز – الجوير – باه.

الهجوم: كوينونيس – آل سالم.

التشكيل المتوقع للهلال

حراسة المرمى: الربيعي.

الدفاع: اليامي – تمبكتي – ماري – ثيو هيرنانديز.

الوسط: مالكوم – ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري – روبن نيفيز.

الهجوم: ماركوس ليوناردو – داروين نونيز.



يدخل القادسية اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية قد تمنحه فرصة التقدم إلى المراكز الثلاثة الأولى، بينما يسعى الهلال لمواصلة الابتعاد بالصدارة والحفاظ على فارق النقاط مع ملاحقيه.

وكان القادسية قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب النجمة بنتيجة 3-1، ليحصد انتصاره الثاني عشر في موسم 2025-2026، ويواصل سلسلة نتائجه الإيجابية دون هزيمة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري، منها سبعة انتصارات متتالية.

في المقابل، تعثر الهلال في الجولة الماضية بتعادل مفاجئ أمام الرياض بنتيجة 1-1، ليضع حدًا لسلسلة انتصاراته التي امتدت إلى 21 مباراة متتالية في جميع البطولات، لكنه لا يزال دون خسارة في آخر 22 مواجهة.

ويمتلك الهلال سجلًا مميزًا خارج ملعبه الموسم الجاري، حيث حقق 14 فوزًا وتعادلين في مختلف المسابقات، ما يعزز من حظوظه في العودة لطريق الانتصارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.