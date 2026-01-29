أمم أفريقيا لليد، منتخب مصر يتقدم على الرأس الأخضر 11/16 في الشوط الأول

18 حجم الخط

كرة اليد، تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (11/16)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبا.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر (48) - (22) نيجيريا

نصف النهائي:

مصر () - () الرأس الأخضر | جارية الآن

تأهل مصر والجزائر لنصف النهائي

ووصلت 4 منتخبات لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وتأهل للدور قبل النهائي منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وحل منتخب الجزائر في وصافة الترتيب بنقطتين، ليتأهلا للدور قبل النهائي.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

