إنبي يستضيف سموحة بالدوري، وهذا موعد المباراة

يلتقي فريق سموحة نظيره إنبي، اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

موعد مباراة سموحة وإنبي بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة وإنبي في الخامسة من مساء اليوم الخميس.

قائمة سموحة لمواجهة نادى إنبى

حراسة المرمى: أحمد ميهوب والهانى سليمان وحسين تيمور.

خط الدفاع: هشام حافظ، ومحمد دبش ومحمد رجب وعبد الرحمن عامر، وميدو مصطفى، ويوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسى، وأحمد فوزى، وسمير فكرى، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، محمد كونيه. ومحمد مكرونة وسمادو

خط الهجوم: ستيفن، وعبده يحيى، وحسام أشرف وبابا بادجى وأحمد إيهاب.

سموحة على موعد مع 3 مواجهات مهمة فى الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، كالتالي:

المواجهة الأولى: سموحة ضد انبى يوم 29 يناير

المواجهة الثانية: سموحة ضد بيراميدز يوم 4 فبراير المقبل

المواجهة الثالثة: سموحة ضد الزمالك يوم 12 فبراير.

ترتيب سموحة وإنبى قبل المباراة المرتقبة فى الدورى

يحتل سموحة المركز الـ8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 2 وله 11 أهداف وعليه 7.

بينما يحتل إنبى المركز الـ9 برصيد 19 نقطة جمعها من 12 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر فى 4 وله 16 هدف وعليه 18 هدفا.

حكام مباراة إنبي ضد سموحة

مباراة إنبي ضد سموحة يديرها محمود ناصف “حكم ساحة”، ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري وعماد العقاد “حكمين مساعدين”، ويعاونه كل من محمد العزيز “حكمًا رابعًا”، ومحمد عبد العزيز “حكم فار” وكيرلس نزيه “حكم فار مساعد.

