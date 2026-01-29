الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنبي يستضيف سموحة بالدوري، وهذا موعد المباراة

إنبي
إنبي
18 حجم الخط

يلتقي فريق سموحة نظيره إنبي، اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

موعد مباراة سموحة وإنبي بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة وإنبي في الخامسة من مساء اليوم الخميس.

قائمة سموحة لمواجهة نادى إنبى

حراسة المرمى: أحمد ميهوب والهانى سليمان وحسين تيمور.

خط الدفاع: هشام حافظ، ومحمد دبش ومحمد رجب وعبد الرحمن عامر، وميدو مصطفى، ويوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسى، وأحمد فوزى، وسمير فكرى، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، محمد كونيه. ومحمد مكرونة وسمادو

خط الهجوم: ستيفن، وعبده يحيى، وحسام أشرف وبابا بادجى وأحمد إيهاب.

سموحة على موعد مع 3 مواجهات مهمة  فى الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، كالتالي:

المواجهة الأولى: سموحة ضد انبى يوم 29 يناير

المواجهة الثانية: سموحة ضد بيراميدز يوم 4 فبراير المقبل

المواجهة الثالثة: سموحة ضد الزمالك يوم 12 فبراير.

ترتيب سموحة وإنبى قبل المباراة المرتقبة فى الدورى 

يحتل سموحة المركز الـ8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 2 وله 11 أهداف وعليه 7.

بينما يحتل إنبى المركز الـ9 برصيد 19 نقطة جمعها من 12 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر فى 4 وله 16 هدف وعليه 18 هدفا.

 

حكام مباراة إنبي ضد سموحة

مباراة إنبي ضد سموحة يديرها محمود ناصف “حكم ساحة”، ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري وعماد العقاد “حكمين مساعدين”، ويعاونه كل من محمد العزيز “حكمًا رابعًا”، ومحمد عبد العزيز “حكم فار” وكيرلس نزيه “حكم فار مساعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز الهانى سليمان خالد الغندور سموحة ضد انبي سموحة أمام إنبي سموحة وانبي فريق سموحة عمرو السيسي قائمة سموحة

مواد متعلقة

إيلتسين كامويش يغادر ترومسو النرويجي استعدادا للانضمام للأهلي

اتحاد الكرة يرفض اعتماد نتائج القسم الرابع بعد أزمة التفويت

صفقة الأهلي المنتظرة، محطات وأرقام "كامويش" في الملاعب الأوروبية (فيديو)

الأهلي يعلن عن صفقة المهاجم الأجنبي خلال ساعات

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الاتفاق بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

أرقام صادمة لـ فيكتور جيوكيريس مع آرسنال

عمر مرموش يتسبب في إيقاف حكم بالدوري الانجليزي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

إنبي يستضيف سموحة بالدوري، وهذا موعد المباراة

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

كرة اليد، موعد مباراة تونس والجزائر في نصف نهائي أمم أفريقيا

مباراة قوية بين غزل المحلة وطلائع الجيش بالدوري اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية