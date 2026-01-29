الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والفتح بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو
18 حجم الخط

الدوري السعودي، يستضيف فريق الفتح نظيره اتحاد جدة، اليوم الخميس، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري السعودي. 

موعد مباراة اتحاد جدة والفتح 

وتنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة والفتح في الخامسة عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويدخل الفتح اللقاء وهو في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 27 نقطة، مع امتلاكه مباراة أقل.

وحقق الفتح حقق 6 انتصارات و3 تعادلات مقابل 8 هزائم، وسجل 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، ليعاني دفاعيًا بشكل واضح.

ورغم الخسارة الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، إلا أن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا، بتحقيق 3 انتصارات في آخر 6 مباريات. 

وعلى ملعبه، لم يعرف الفتح التعادل هذا الموسم، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في الأداء.

في المقابل، يظهر الاتحاد بشكل أكثر توازنًا تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما حقق 9 انتصارات و3 تعادلات مقابل 5 هزائم، وسجل 31 هدفًا، مقابل استقبال 21 هدفًا فقط.

ويدخل العميد المباراة منتشيًا بفوز صعب على الأخدود بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، كما يمتلك سجلًا قويًا خارج ملعبه، بتحقيق 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة فقط.

التشكيل  المتوقع للفتح تمام اتحاد جدة 

حراسة المرمى: باتشيكو.

الدفاع: السويلم – فيرنانديز – سعدان – الجري.

الوسط: ديلجادو – العنازي – يوسف – بعطية.

الهجوم: الزبيدي – مراد باتنا.

التشكيل المتوقع للاتحاد جدة أمام الفتح 

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: قادش – فابينيو – دانيلو بيريرا – الشنقيطي.

الوسط: عوار – كانتي – دومبيا.

الهجوم: ديابي – كريم بنزيما – أحمد الغامدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي بطولة الدوري السعودي دانيلو بيريرا سيرجيو كونسيساو فريق الفتح كريم بنزيما موعد مباراة اتحاد جدة والفتح موعد مباراة اتحاد جدة

مواد متعلقة

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

الأهلي يطير إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا (صور)

إنبي يستضيف سموحة بالدوري، وهذا موعد المباراة

توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)

مباراة قوية بين غزل المحلة وطلائع الجيش بالدوري اليوم

في الظهور الأول للعشري، الإسماعيلي يسعى لتصحيح المسار أمام مودرن سبورت بالدوري

إيلتسين كامويش يغادر ترومسو النرويجي استعدادا للانضمام للأهلي

اتحاد الكرة يرفض اعتماد نتائج القسم الرابع بعد أزمة التفويت

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

222 مليار جنيه استثمارات و1255 مشروعًا، جهود تطوير المنظومة الصحية بقيادة السيسي

آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية